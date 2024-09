Trova un dipinto in una vecchia villa e lo appende al muro di casa Sessant’anni dopo la scoperta | sarebbe di Pablo Picasso e varrebbe 6 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Anni ’60, unatelata nella cantina impolverata di una, a Capri, ritrae il volto scomposto di una donna con i tratti estetici del cubismo. Un uomo, un rigattiere, la vede e se innamora, così, la arrotola e la porta aa Pompei. Complice l’occhio estetico della moglie, decide dirlo aldel salotto. Non immaginano che, quella stessa telata in una cantina piena di polvere, potrebbe avere un valore milionario. La firma, posta in alto a sinistra, infatti, recita il nome di un artista:. La coppia non se ne cura, disinteressandosi di quel dettaglio minimo, ma fondamentale. Sarà solo il figlio, diversi anni, ad interrogarsi sulla provenienza di quel misterioso. A scuola, da bimbo, vede sui libri qualche volto simile a quello stranoappeso aldi. S’insospettisce, così informa i suoi genitori.