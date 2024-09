Torna ' La mela di Aism' oltre 2 mln di frutti per lotta a sclerosi multipla

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) - Unaper laalla. Contro questa grave malattia del sistema nervoso centrale che colpisce principalmente i giovani e le donne, di cui non si conoscono ancora le cause e per la quale non esiste ancora la cura definitiva,il 4 ottobre - giornata del Dono, festa di San Francesco d'Assisi patrono d'Italia istituita per celebrare i valori della solidarietà e della sussidiarietà - 'Ladi', l'iniziativa di informazione, sensibilizzazione e di raccolta fondi che ritornerà sabato 5 e domenica 6 ottobre. Con2 milioni di mele 5mila piazze italiane si colorano di rosso, giallo e verde. A distribuirle in tutta Italia i 14 mila volontari