Tasso di natalità troppo basso | il governo lancia un’app di appuntamenti per residenti

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nasce una nuova applicazione di incontri,ta dal, per facilitare l’aumento deldidel Paese Il Giappone ha necessità di implementare ildi, drasticamente calato negli ultimi anni. I dati del 2024, infatti, hanno registrato una diminuzione del 5,7%, evidenziando un abbassamento per l’ottavo anno consecutivo che pone il Paese come quello con i numeri più bassi nel pianeta. Un gravissimo problema che ilsta provando a fronteggiare proponendo anche delle politiche che, però, non stanno dando i risultati sperati. Un sondaggio online del 2021 condotto dalmetropolitano di Tokyo ha rilevato che il 67% deidi Tokyo intervistati spera di sposarsi un giorno. Di questo gruppo, però, ben il 69,3% non ha ancora fatto il primo passo verso la ricerca di un potenziale partner.