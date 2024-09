Sul lavoro e nella vita pratico la gentilezza che è un' attitudine che più si maneggia più diventa contagiosa

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nata in provincia di Catanzaro nel 1985, Sara Sanzi è autrice e conduttrice radiofonica. Lavora per Rai Radio3 per la produzione delle trasmissioni Expat, Tutta la città ne parla e Zarathustra, e per la valorizzazione dell’offerta digitale. «Quando ero piccola tutti i giorni mio padre portava a casa L’Unità e guardavamo tre tg. Quasi mai ascoltavamo la radio. Poi, mentre studiavo editoria all’università, a Roma, ho scoperto Radio Sapienza».