Sta per diventare papà per la prima volta

(Di lunedì 30 settembre 2024) Milo Ventimiglia e la moglie Jarah Mariano aspettano il loro primo figlio Milo Ventimiglia, l’amato attore noto per il suo ruolo di Jack Pearson in This Is Us e in precedenza per Gilmore Girls, sta perpadre per la. L’attore 46enne e sua moglie, la modella 39enne Jarah Mariano, aspettano il loro primo figlio insieme. Domenica 29 settembre, Jarah Mariano ha annunciato ufficialmente la sua gravidanza su Instagram. La modella ha condiviso due bellissime foto di se stessa che galleggia su una tavola da surf, adornata con una ghirlanda floreale rosa e indossando un bikini che metteva in risalto il suo pancione in crescita. Nella didascalia, ha scritto con entusiasmo “Il bambino sta arrivando!” e ha geolocalizzato la posizione come Hawaii, il suo luogo di nascita.