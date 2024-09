Solo due conferme e tanti volti nuovi | Sant' Antimo ora è pronta a riprovarci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sarà la PSA Pallacanestrola prima avversaria della Pielle Livorno,a debuttare in casa nel girone B di una Serie B Nazionale che da quest’anno prevede un calendario asimmetrico. Reduce da una stagione conclusa ai quarti di finale playoff persi contro Roseto, la società campana è riuscita a presentarsi regolarmente al via del campionato dopo che il prosieguo dell’attività messa era stata messa a rischio dalla concessione in scadenza del PalaPuca e dai lavori al centro sportivo.