Scout a tutte le età per aiutare il territorio

(Di lunedì 30 settembre 2024) Abituati come siamo ad associare il termine ‘’ a ‘boy’ rischiamo di perdere di vista come ci siano anche adulti che continuano a fare tesoro della ‘dottrina’ di Robert Baden-Powell, che continua ad accompagnare tanti nel corso della loro avventura umana e professionale. Succede anche a Sassuolo, dove da cinque anni è stato ‘rifondato’ il Masci, il Movimento AdultiCattolici Italiani, con un gruppo di volontari che ha ridato vita ad un’associazione fondata in città per la prima volta nel 1981. Oggi la sezione cittadina del Masci ha sede presso la parrocchia Santissima Consolata di Pontenuovo e conta una quindicina di associati.