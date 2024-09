Regione Lombardia investe milioni in impianti di sci dove non nevica più | protestano le associazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 30 settembre 2024) Bellagio (Como), 30 settembre 2024 – A basse quote nonpiù ma sulle montagne lombarde si investonodi euro per realizzare nuovidi risalita. Negli anni 80 per i bambini dell’Alta Brianza era normale imparare ad affrontare i primi slalom sui pendii del Pian del Tivano. Una volta alla settimana, per tutto l’inverno, il pullman dello sci club che partiva dal centro di Erba li portava nella località sciistica del Triangolo Lariano, poco oltre la Colma di Sormano. C’erano i maestri che li aspettavano sullo skilitf che risaliva un bel pendio (da 950 fino a 1.250 metri). Il San Primo, poco più in alto, nel comune di Bellagio, era già la “Courmayeur” della Brianza con le sue abbondantite.