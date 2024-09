Papa Francesco torna a parlare di aborto | I medici che lo praticano sono dei sicari

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024) Presa di posizione molto dura quella disull’. Il Pontefice, nella conferenza stampa in volo, ha di nuovo toccato temi comee abusi nella Chiesa. “L’è un omicidio e iche lodei. E su questo non si può discutere”, insiste il Pontefice. “Un’altra cosai metodi anticontraccettivi.un’altra cosa. Non confondere”. Ma sull’, ha ribadito, “non si può discutere, scusami, ma è la verità” ha detto alla giornalista.contro l’: “Sosterrò la beatificazione di Re Baldovino” Inoltre, non è mancato il plauso a re Baldovino, che per non firmare “una legge di morte”, così definita dallo stesso Pontefice, si dimise. “Un politico con i pantaloni”, ha subito ribadito. Ha dunque promesso ai belgi che sosterrà la sua causa di beatificazione perché un governante così “è un santo”.