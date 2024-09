Maresca nella bufera | giocatore della Kuwait League lo denuncia per presunte minacce

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 30 settembre 2024) Una cosa è certa: non sarà il quarto uomopartita di Championsche gli era stata assegnata. Perché Fabioè al centro di unainternazionale. L’Uefa vuole vederci chiaro e nel frattempo la conseguenza è che non potrà arbitraresua Italia per almeno un mese, oltre a non fare parte dei direttori di garapartita fra Psv Eindhoven e Sporting Lisbona. In Olanda sarà sostituito da Daniele Doveri. Il nostro arbitro internazionalesezione di Napoli avrebbe commesso una grave ingenuità. Venerdì, durante Ale Al Arabi (2-0), garaPremierera in campo a dirigere. Durante la gara, un contatto fra ilKhaled Al Murshed dell’Al-Arabi e l’arbitro. Pare chestesso sia rimasto convinto che non sia accaduto per caso, ma voluto dal calciatore.