Le inspo per i costumi Halloween a tema Mean Girls? Ecco i nostri preferiti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 30 settembre 2024) Diciamocelo, cosa c’è di meglio che un costume? Il film cultha celebrato quest’anno il suo 20° anniversario, lasciando un segno indelebile non solo nella cultura pop, ma anche nella moda. Le battute iconiche e gli outfit memorabili del film, come il famoso “On Wednesdays, we wear pink” (il mercoledì indossiamo il rosa), continuano a essere citati e amati da fan di tutto il mondo. I miglioriperispirati aper? Quest’anno sono laperfetta. Oltre alla predilezione per il rosa del gruppo delle “Plastics”, il film ha regalato momenti fashion che hanno contribuito a definire l’identità di ciascun personaggio e il loro status sociale nella scuola.