La Schedina pronta di Serie B per lunedì 30 settembre

Oggi inB si disputano due partite interessanti, e abbiamo elaborato una proposta di gioco con quote competitive per ottimizzare le tue scommesse. Le gare in programma vedono il Sudtirol affrontare il Palermo e il derby lombardo tra Brescia e Cremonese. Scopri i nostri pronostici per entrambe le sfide e prova il colpo con questaa quota alta! Le Partite del 302024 1. Sudtirol – PalermoB (Ore 19:30) Pronostico: Multigol 1-3 squadra ospiteQuota: 1.45Il Palermo è favorito, ma il Sudtirol può contare su un'ottima difesa.