Inter de Vrij | È stato importante rialzarci subito ora testa alla Stella Rossa

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il difensore dell’, Stefan de, ha parlato in conferenza stampavigilia del match di Champions League contro la: “La nuova formula della Champions? È tutto nuovo per noi giocatori, ci hanno spiegato bene come è cambiata e ci rendiamo conto che ogni partita è importantissima e può essere fondamentale. Come sempre, penseremo ad una partita per volta, pensando a vincere“. Il centrale olandese ha poi aggiunto: “Sapevamo che erasu un campo difficile e contro una squadra in salute, che ha ottenuto risultati. Abbiamo fatto cose molto positive e altre da migliorare, però siamo stati squadra e abbiamo portato a casa una vittoria“. In chiusura: “Dobbiamo lasciarci il passato alle spalle, questo è un nuovo anno in cui il nostro inizio poteva essere migliore, ma la stagione sarà lunghissima“.