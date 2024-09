Innovazione e sostenibilità nel vending a Palermo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nel cuore di, Distribumatic Sud si distingue come vero e proprio faro dinel settore del. Fondata nel 1975, l’azienda da semplice fornitore di distributori automatici è diventata molto di più: pioniera di una rivoluzione che ha come intento quello di unire benessere, tecnologia e ciò che ad oggi è indispensabile, ossia il rispetto per l’ambiente.?Oggi, Distribumatic Sud non solo si distingue per la qualità dei suoi prodotti e servizi, ma rappresenta anche un modello di come impresa e ambiente possano coesistere ed evolvere insieme. L’Evoluzione di Distribumatic Sud: da fornitore a innovatore Distribumatic Sud, con una lunga esperienza nel settore, è diventata il leader indiscusso delin Sicilia grazie alla sua collaborazione con il gruppo Bianchi, fornitore autorizzato di distributori automatici.