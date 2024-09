Inchiesta ultras il Gip | Inter in una situazione di sudditanza nei confronti degli esponenti della Curva Nord

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 30 settembre 2024) Le indagini “hanno evidenziato che la Societàista si trova in unadinei, finendo, di fatto, per agevolarli seppur obtorto collo”. Le indagini si sono concentrate soprattutto negli anni “2019 e 2020, ma la, ad oggi, non è per nulla mutata (se non peggiorata)”. È quanto si legge nell’ordinanza del gip di Milano Domenico Santoro, che oggi ha portato a 19 misure cautelari neidi alcunidelle due curve dei club milanesi. Gli agenti del Servizio Centrale OperativoDirezione Centrale AnticriminePolizia di Stato,Squadra Mobile eS.I.