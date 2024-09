Il Napoli di Conte e non solo | le considerazioni di Zoff e Condò

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 30 settembre 2024) L’ex portiere (anche) die Juventus, Dino(campione del mondo nel 1982) è intervenuto a Radio 1. Di seguito le sue parole rilasciate nella trasmissione ‘Radio Anch’io Sport’. “È ancora troppo presto per dire chi è il padrone del campionato. Ildeve scrollarsi di dosso qualche ruggine dell’anno passato, ma si presenta con le big. L’Inter gode dei favori del pronostico, perché ha vinto e ha un grande rosa. Poi ci sono Milan e Juventus, che mi sembra molto prudente, ma efficace. La prudenza porta vantaggi sempre, in ogni ambito della vita”. Ilvisto daDi seguito l’editoriale di Paolo(il quale è inoltre opinionista di Sky Sport) tratto dall’edizione odierna di Repubblica. “Ilè la quarta capolista solitaria in sei giornate, dopo Juventus, Udinese e Torino.