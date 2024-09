Il Napoli del sergente Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 30 settembre 2024)e il: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Antonioè tornato, prepotente e dominante, e ils’è rimesso a cantare, a vincere e a comandare dopo un anno di stenti e brutte figure. Sia chiaro che è soltanto l’inizio. Laa maratona è appena cominciata e la concorrenza agguerrita, ma di questo passo sarà difficile nascondersi e rifiutare la candidatura di accreditata concorrente per lo scudetto. In 42 giorni, il“Semplicemente straordinario, invece, il lavoro compiuto dain 42 giorni: dalla miseria di Verona alla nobiltà di 5 risultati utili consecutivi (4 vittorie e un pari). con 11 gol segnati e uno solo subito su rigore con il Parma, il 31 agosto. Un settembre perfetto: quattro partite con la porta chiusa compreso il Palermo in Coppa Italia.