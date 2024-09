Gli armatori di oggi vengono dall’hi-tech

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) dal mondo delle aziende hi-, hanno le idee chiare e un portafoglio ampio per realizzare spesso anche prima dei 30 anni il sogno di acquistare un super yacht e di accompagnare progettisti e costruttori nel percorso di realizzazione, come ci rivela Pietro Angelini, direttore del Consorzio Navigo. Chi sono glidi? "Principalmente sono persone della comunità media che hanno fra i 45 e 50 anni e molte sono aziende. Più la barca è grande più generalmente è seguita da un’azienda: questo perché la barca è effettivamente un’azienda con persone a bordo, che la seguono con persone a terra, che la seguono con costi di riparazione annuale importanti. Spesso e sempre di più si parla di flotte, quindi di società di management che gestiscono più barche".