Firenze torna Immagina Florence Film Festival E arriva Giovanni Veronesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 settembre 2024 - Ci siamo quasi, l’attesa edizione dell’Internationalsta per partire. Terza edizione della rassegna internazionale di cinema indipendente, dal 7 al 13 ottobre alla scuola di Cinemadiretta da Giuseppe Ferlito in via Borgo della Stella 11r. Promossa dall’Associazione Culturale Cinemadi, la kermesse diretta dal giornalista cinematograficoBogani permette al pubblico di assistere gratuitamente ad una selezione delle migliori produzioni del cinema indipendente internazionale, con particolare attenzione alle tematiche sociali scottanti del nostro tempo.