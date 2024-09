Figline pari di rigore Manca il colpo del ko

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024)1 FOLLONICA GAVORRANO 11965: Pagnini, Ciraudo, Zellini, Degl’Innocenti, Francalanci, Simonti, Fiaschi (61’ Remedi), Milli (75’ Bartolozzi), Mugelli (86’ Borghi), Torrini, Ciravegna (66’ Bruni). All.: Tronconi. FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Morelli, Pignat (65’ Marino), Brunetti, Dagata, Pino, Tatti, Lo Sicco, Morgantini, Kernezo (65’ Zini), D’Este. (71’ Kondaj) All.: Masi. Arbitro: Cavacini di Lanciano. Marcatori: 31’ rig. Mugelli, 42’ D’Este. Note: spettatori 520. Ammoniti: Morelli, Degl’Innocenti, Tatti, Fiachi, Dagata, Lo Sicco. Angoli: 45-2.– Dopo due pareggi consecutivi esterni nemmeno l’aria di casa è servita alper tornare a vincere. Contro un buon Follonica Gavorrano i gialloblù gestiscono bene il pallino del gioco, ma non hanno fortuna a trovare dopo il pareggio degli ospiti il guizzo vincente.