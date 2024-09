Dramma a Torino aggredisce a martellate la moglie che gli dorme accanto e si lancia dal balcone | lui è grave

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 30 settembre 2024) La tragica storia di un ennesimo femminicidio, fortunatamente sventato, anche se per un soffio, stavolta arriva da, dove nella notte scorsa un 60enne ha aggredito ala57enne che in quel momento stavando. Poi, subito dopo, si è lasciato cadere dalal terzo piano dell’appartamento dopo la coppie vive, diventato all’improvviso la scena di un crimine inspiegabile.lanel sonno e la colpisce aUn’aggressione che, alla fine di un inferno scoppiato all’improvviso nel cuore della notte, ha portato sia l’uomo che laall’ospedale Santa Croce di Moncalieri. Entrambe ricoverati, la donna versa in condizioni gravi ma non è in pericolo di vita. Mentre il quadro clinico del marito – riferisce il sito diToday – è più complesso, con l’uomo che sarebbe invece in pericolo di vita.