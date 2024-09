Daily Crown | Harry va a Londra ma probabilmente non incontrerà re Carlo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024), 30 set. (Adnkronos) -arriverà oggi aper la cerimonia dei WellChild Awards. Riuscirà a rivedere ree magari a riconciliarsi con il padre? Se lo chiedono in molti, ma la risposta potrebbe essere ancora una volta negativa. Il duca di Sussex parteciperà in qualità di patrono e dovrebbe consegnare un premio, tenendo un breve discorso all'evento che celebra i successi dei bambini gravemente malati nel Regno Unito e di chi li assiste. Ma re- scrive l'Independent - moltoresterà a Balmoral, in Scozia, dove si trova, anche nei prossimi giorni. Quella disarà una delle poche visite che farà nel Regno Unito quest'anno e non si saprà fino all'ultimo se in questa occasionedi nuovo. L'ultima volta che padre e figlio si sono visti è stato per circa 45 minuti a febbraio, dopo l'annuncio della diagnosi di cancro del re.