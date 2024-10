Cosa rende Cole Palmer diverso dagli altri talenti inglesi

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 30 settembre 2024) A fine partita è seduto sul prato, le braccia che raccolgono le gambe e un’espressione vagamente stupita da sé stesso. È stato un pomeriggio incredibile per: ha appena segnato tutti e 4 i gol con cui il Chelsea ha battuto il Brighton in casa e in quel momento sa che i suoi highlights saranno i più guardati del weekend. Sa di aver spostato ancora un po’ più in là l’asticella della percezione di sé. Ricorda quell'esultanza di George Best che si siede stanco sul prato a contemplare la propria grandezza. Ha segnato tutti e 4 gol in circa 20 minuti, in uno di quei momenti di grazia in cui i calciatori sembrano muoversi in campo con una gravità diversa, con più facilità, con più esattezza. È rovinato sopra la sgangherata difesa del Brighton come una slavina, ma così aggraziato, così elegante.