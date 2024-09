Come scegliere spazzole e pettini quando i capelli sono ricci

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 30 settembre 2024) Cosìè difficilei giusti prodotti, è altrettanto faticoso trovare la spazzola perche fa al caso proprio. Esattamentele impronte digitali, ognio è unico e si differenzia dagli altri per curvatura, densità e livello di idratazione. Scovare, dunque, la migliore spazzola per stylingdiventa fondamentale se non si vogliono spezzare le lunghezze. La scelta è ampia: citool di ogni genere, anche di design ed ecosostenibili, alcuni pensati per lavorare ioli da bagnati, altri per iasciutti. Alcuni da viaggio e altri professionali e davvero molto simili a quelli utilizzati dai parrucchieri. Migliore spazzola pere crespi: le caratteristiche Ma facciamo chiarezza.