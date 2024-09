Cittadinanza in Cassazione 637 487 firme per il referendum

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 set. (askanews) – Il leader di +Europa Riccardo Magi e le associazioni di stranieri per lahanno consegnato alla Corte dioltre 637 milaraccolte online per ilche punta a ridurre i tempi per ottenere lada 10 a 5 anni. Accanto a Magi anche il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova, la deputata del Pd Ouidad Bakkali e il segretario del Psi Enzo Maraio. “Abbiamo depositato 637.487di cittadini che chiedono che si tenga ilsullaquesta primavera, 150milasono state raccolte in 24 ore, piú di 9mila persone hanno lasciato la disponibilità a diventare attivisti digitali, ventincinque personalità del mondo della musica, dello spettacolo, dello sport, della letteratura, dell’accademia hanno messo a disposizione la loro voce per invitare i cittadini a firmare.