Chiara Petrolini era una maschera

(Di lunedì 30 settembre 2024)“era una. Non ho mai notato nessun cambiamento. Non abbiamo mai parlato di bambini, mi diceva che prendeva la pillola”. E’ quanto dice il padre dei due neonati seppelliti nel giardino della villetta di Traversetolo dall’ex fidanzata, in un’intervista che sarà trasmessa a ‘Le Iene’ su ItaliaUno. “Vorrei dare una spiegazione a chi non se la dà. Il primo bacio (con, ndr.) è stato in discoteca, oggi è come se fosse un ricordo sporcato. L’anno scorso, a settembre, quando ci siamo rimessi insieme mi sono tatuato sul polso il suo nome. Prima che succedesse tutta questa cosa, nella relazione era lei quella che mi riportava sempre sulla strada giusta. Riusciva a tenermi dritto, davvero. Quello che ha fatto va contro la persona che era per me”, afferma. Aggiornamento ore 7,30 “Proprio l’esatto opposto di quello che è ora.