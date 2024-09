Caterina Fornasini La nipote del Don

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ha 85 anni e una memoria di ferro,(a destra nella foto). Ricorda tutto di quei giorni, anche se devastanti per lei e la sua famiglia; anche se, all’epoca, era una bimba di nemmeno 6 anni. Suo zio era don Giovanni: "Lo chiamavano ‘l’angelo di Marzabotto’ e avevano ragione, aiutava tutti, sempre in giro in bicicletta". All’epoca, nel ’44, don Giovanni non tornò più dalla famiglia: "Quando arrivarono a cena i tedeschi, chiedemmo loro dove era il ‘pastore’ e loro urlarono ‘Pastore kaputt!’. Aiutava tutti, l’hanno ucciso per questo". È venerato come beato.