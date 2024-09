Caso Resinovich l’amico Fulvio e quei segni sul volto | Liliana è stata picchiata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) Trieste, 30 settembre 2024 – Oggi ha due certezze sulla morte dell’amica. “Lilly è, lo dicono le foto delda morta. E la mattina del 14 dicembre 2021 è sparita in piazzale Gioberti. Non c’è traccia di lei, dopo”.Covalero continua a pensare che la morte per “scompenso cardiaco acuto” - così aveva stabilito la prima autopsia a gennaio 2022 - sia dovuta a una discussione verbale accesa che però poi è sfociata in un aggressione fisica. “Se sarò costretto pubblicherò le foto di mia sorella da morta”, aveva dichiarato nei giorni scorsi a Quotidiano il fratello della sessantatreenne trovata cadavere il 5 gennaio 2022 nel parco dell’ex ospedale psichiatrico. “All’inizio ho detto e scritto che pensavo a una discussione. Ma le immagini deldimostrano che è- insiste Covalero -. In particolare sulla parte destra del viso.