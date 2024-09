Bergamo Fondo di solidarietà per i danni dell’alluvione | stanziati 250mila euro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 30 settembre 2024). In attesa dell’approvazione dello stato d’emergenza, come richiesto negli scorsi giorni dal presidente regionale Attilio Fontana al Governo Meloni, il Comune diistituisce il ‘di’ in sostegno aicausati dall’esondazione dei torrenti Morla e Tremana il 9 settembre. Un accordo, delineato nella giornata di venerdì 27 settembre nell’ultima riunione di giunta, che prevede la collaborazione tra l’amministrazione e la Fondazione della Comunità Bergamasca nel gestire questa raccolta, già attiva e che, ad ora, conta un contributo iniziale di, prelevati dall’avanzo di bilancio del 2023, a seguito di una modifica urgente del piano di previsione.