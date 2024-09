Voghera | sbatte contro il manubrio della bici dopo il salto grave quattordicenne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 29 settembre 2024)(Pavia), 29 settembre 2024 - Ha preso male una cunetta e ilè terminato con untrauma al torace per l'impattoilsuacletta. Un ragazzino di 14 anni è stato soccorso nel pomeriggio di oggi, domenica 29 settembre, nella zona di via Morato a, fuori dal centro abitato verso Rivanazzano, lungo il torrente Staffora, tra prati e boschi, con sentieri che vengono usati per "cross" da giovanizona. Il 14enne abita aed era insieme ad altri amici coetanei, che hanno lanciato tempestivamente la richiesta di soccorso. Inizialmente le sue condizioni non sembravano gravissime, era rimasto sveglio e cosciente, e dalla centrale operativa di Areu sono stati mandati i mezzi con codice giallo di uscita.