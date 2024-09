Viali | Un pari che dà continuità Fico | Deluso dalla prestazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Guarda il bicchiere mezzo pieno mister Williamnell’immediato post partita. "Certo, volevamo vincere, ma questo pareggio ci dànei risultati, e muoviamo ancora la classifica. Sapevamo di giocare contro una Carrarese che non esce mai dalle partite: non abbiamo trovato l’episodio per sbloccarla e ci teniamo stretta la seconda gara senza subire reti". Troppo poco, però, la Reggiana offensivamente e il mister analizza così: "Abbiamo intercettato diverse palle sulla trequarti, ma non siamo stati lucidi poi a finalizzare. Nella ripresa ho messo due punte vicine per creare più densità nella loro metà campo, ma è mancato l’episodio". Nessuna preoccupazione in ogni caso. "Non mi allarmo, sono momenti. Portanova ci è andato vicino, poteva riuscirci come col Brescia. Sbloccare le gare in B è davvero importante. Peccato".