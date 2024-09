TS – pari nel derby contro la Fiorentina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 29 settembre 2024) 2024-09-29 22:16:46 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: EMPOLI – Termina senza reti iltoscano tra Empoli evalido per il sesto turno di Serie A: un punto a testa per D’Aversa e Palladino. Gli azzurri danno seguito all’ottimo avvio di stagione, consolidato in settimana dal passaggio del turno in Coppa Italia sul campo del Torino, e salgono a quota 10 restando imbattuti. Per l’Empoli è il terzo 0-0 consecutivo al Castellani in queste prime sei giornate di campionato, terzo clean sheet davanti al pubblico di casa, record condiviso con la Juve di Thiago Motta. Per la, dopo la prima vittoriala Lazio di settimana scorsa, un altro pareggio che che vale l’aggancio ad Atalanta e Bologna con 7 punti.