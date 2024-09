Truffa del prefisso 33 | come funziona e come proteggersi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 29 settembre 2024) Ladel+33 è una delle più recenti minacce telefoniche che colpisce utenti in tutta Europa, Italia inclusa. Questo tipo di frode sfrutta numeri di telefono con prefissi internazionali, in particolare quello francese (+33), per indurre le persone a rispondere o richiamare, con conseguenze spesso dannose. Analizziamoquestaevitare di cadere in trappola.laQuesta tipologia disi basa su chiamate fatte da numeri coninternazionale, che appaiono sullo schermonormali chiamate in arrivo. Gli utenti ricevono uno squillo (spesso breve, in modo che la chiamata risulti persa) e, se richiamano il numero, vengono addebitati costi elevati per la telefonata.