Starmer sta per cadere | tam tam da Londra scoppia lo scandalo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Il governo inglese, guidato dal laburista Keir, è sull'orlo di una crisi profonda. A confermarlo la copertina dell'ultimo numero della rivista Economist. "That sinking feeling", cioè "quella sensazione di affondare": questo il titolo in prima pagina. A corredo l'immagine del premier che sprofonda lentamente in un cerchio d'acqua. A soli tre mesi dal trionfo elettorale, infatti, questo governo si ritrova in una crisi potenzialmente "terminale" secondo un anonimo ministro. A far presagire il peggio sono state le dimissioni dal partito della deputata Rosie Duffield, che ha spiegato il motivo del suo addio in una dura lettera indirizzata a. A preoccupare il fatto che, nella storia politica moderna, una defezione così importante non sia mai avvenuta così a ridosso della conquista del governo.