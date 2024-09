Perché Ineos voleva che Luna Rossa venisse penalizzata | tre reclami respinti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024)Britannia ha chiesto una penalità ai danni diper ben tre volte durante la gara-4 della finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Ben Ainslie e compagni hanno pigiato il tasto del reclamo in tre occasioni durante il serratissimo confronto andato in scena nelle acque di Barcellona, ma le loro proteste non sono mai state accolte dal comitato di regata. In fase di pre-partenzaha inscenato una manovra aggressiva e si è avvicinata molto allo scafo avversario, ma non così tanto da incappare in una penalità (i due esagoni virtuali che rappresentano le due barche non sono venuti a contatto tra loro).