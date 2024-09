Pagelle Mondiali ciclismo 2024 | Tadej Pogacar alieno van der Poel ed Evenepoel aspettano troppo Italia insufficiente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024), voto 10: era il più forte, era il grande favorito ed una dimostrazione di forza simile conferma tutto, anzi, fa addirittura sfregare gli occhi a chi lo guarda. Scatta a 100 chilometri dal traguardo, sfrutta (per pochissimo) il treno di Tratnik, poi si mette in proprio ed inizia uno show magnifico. A 51 chilometri dall’arrivo è già solo al comando: da lì in poi il vantaggio resta costantemente oltre i 40” e nessuno riesce ad avvicinarsi, neanche in un finale nel quale sale la fatica. Liegi, Giro, Tour e Mondiale, con un dominio assurdo praticamente sempre. È il più forte al mondo, ma si avvicina ad essere uno dei più forti della storia. Ben O’Connor, voto 8: praticamente come alla Vuelta, sembra uno scenario identico.