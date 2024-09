Minacce al padre e ai Carabinieri | arrestato 34enne a Terracina per estorsione e resistenza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 29 settembre 2024)– Nel pomeriggio del 28 settembre, un uomo di 34 anni è statoper una serie di gravi reati, tra cui, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate ea pubblico ufficiale. L’intervento deiè avvenuto su richiesta deldel giovane, che aveva segnalato un’aggressione in corso presso la loro abitazione.di morte ale aiGiunti sul posto, ihanno trovato il giovane in preda a un forte stato di agitazione. Ilaveva minacciato di morte il, costringendolo a consegnargli 50 euro per l’acquisto di stupefacenti. All’arrivo dei militari, l’uomo ha rivolto le sueanche nei confronti degli agenti, scagliando contro di loro un pastore tedesco e tentando poi un’aggressione fisica con calci, pugni e spintoni.