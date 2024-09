Ma come hai fatto? | la risposta choc di Chiara Petrolini alla madre attonita

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Il gip Luca Agostini lo ha scritto nero su bianco nelle motivazioni degli arresti domiciliari sulla 22enne:è una persona che "ha dimostrato disprezzo per la vita umana". Il giudice punta sulla reiterazione del reato perché c'è il rischio che ", se lasciata libera, commetta altri reati della medesima specie tenuto conto della sua personalità dquale si desume la pervicacia dimostrata nel cercare l'occasione per concretizzare il suo proposito. Studiando per mesi il modo di non sperimentare l'esperienza della maternità, con una costanza degna di miglior causa". Ma in questa conversazione c'è una frase dellache ha lascia davvero senza parole. Lale chiede: "Mahai?". Lei ribatte: "haite a partorirmi".