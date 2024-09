Luna Rossa Spithill soddisfatto | Regata divertente Gran lavoro dei ragazzi dopo il problema tecnico

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Al termine di una domenica particolarmente intensa,Prada Pirelli e Ineos Britannia si aggiudicano un punto a testa portandosi dunque sul 2-2 nella Finale di Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria del Defender Emirates Team New Zealand nella 37ma America’s Cup.aver rimandato l’inizio di gara-3 per vento superiore al limite massimo consentito, purtroppo il sodalizio italiano è incappato in un nuovodi affidabilità alla barca (rottura di una stecca della randa) non riuscendo a presentarsi al via dellanel momento in cui le condizioni meteo sono migliorate rendendo possibile lo svolgimento del match race. Successivamente,che lo shore team ha riparato il danno, gli uomini di Max Sirena hanno risposto allade battendo per un’incollatura Ben Ainslie e compagni in gara-4.