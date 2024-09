Il riscatto di Bibi | ora Netanyahu si è rafforzato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Tel Aviv, 29 settembre 2024 – Con la eliminazione di Hassan Nasrallah, Benjamintorna, almeno in Israele, sulla cresta dell’onda. Un anno fa, sulla scia delle stragi perpetrate da Hamas nel Negev, la sua carriera politica sembrava irreparabilmente incrinata. Quello che per anni si era presentato agli israeliani come ‘Mr. Sicurezza’ veniva irriso negli studi televisivi. Ma l’offensiva in Libano delle ultime settimane, approvata a gran voce anche da formazioni dell’opposizione parlamentare, lo ha sicuramente rilanciato. Le fantasmagoriche esplosioni dei cercapersone e dei walkie talkie degli Hezbollah e le eliminazioni dei loro capi militari hanno rivitalizzato la sua popolarità.