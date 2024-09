Il campo largo La battaglia di Orlando per riportare la Liguria al centrosinistra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 29 settembre 2024) Neldiil candidato alla presidenza è Andrea, ex ministro del Pd,sostenuto da sei liste collegate. Ecco quelle presentate nella circoscrizione spezzina. Pd - Carola Baruzzo (presidente assemblea provinciale Pd), Michela Marcone (imprenditrice, ex sindaca di Varese Ligure), Davide Natale (segretario regionale e consigliere regionale uscente), Alessandro Silvestri (sindaco di Luni e avvocato), Paola Sisti (sindaca di Santo Stefano Magra). Alleanza Verdi Sinistra - Roberto Centi (consigliere regionale uscente), Valter Chiappini (ex consigliere comunale a Sarzana), Giorgia Lombardi (consigliere comunale alla Spezia e tecnico informatico), Sandro Pietrobono (consigliere a Pignone), Marzia Ratti (assessore ad Ameglia, ex dirigente alla cultura nel Comune della Spezia).