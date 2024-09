Highlights e gol Como-Verona 3-2 | Serie A 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 29 settembre 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la sesta giornata del campionato di. Grande primo tempo dei ragazzi di Cesc Fabregas che sprecano almeno tre palle gol nitide, con Nico Paz che si fa ipnotizzare da uno straordinario Montipo. Ilnon riesce a mettere la testa fuori e subisce il gol dell’1-0 grazie ad un tiro di Cutrone deviato che beffa Audero. Nella ripresa gli ospiti trovano il gol del pareggio su calcio di rigore con Lazovic che tira centrale e fa 1-1. Poi l’episodio chiave: Suslov viene ammonito per la seconda volta al 64? ed ilrimane in dieci. Ilspinge sull’acceleratore, Nico Paz incanta e serve per Cutrone che fa 2-1. Poi entra Belotti e trova il suo primo gol con la maglia del: 3-1. Nel finale orgoglioche con Lambourde sigla il definitivo 3-2.