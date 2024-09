Dentro la partita Curva ospiti vuota Coda-Tutino che insidie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) Grandi assenze. In ordine decrescente, tutto il popolo blucerchiato, al quale è stata vietata la trasferta dall’Osservatorio delle manifestazioni sportive dopo gli incidenti seguiti al derby di Coppa Italia col Genoa; a seguire, numeri certo più piccoli ma dal grande peso specifico nell’economia dello schieramento, i calciatori canarini che dovranno saltare la sfida di questo pomeriggio al Braglia. Un Modena-Sampdoria che dunque si preannuncia, per motivi di campo e no,certo non banale e da seguire con grande attenzione. Detto di una, alle nostre latitudini ci si concentra certo maggiormente su un Modena incerottato come da tempo non si vedeva.