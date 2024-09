Da Moscardini a Calafiori breve storia degli italiani d’Oltremanica

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di domenica 29 settembre 2024) Roma, 29 set – Potrebbe sembrare strano ma, a volte, anche i mostri sacri sbagliano. Il 21 ottobre 2021 la Roma allenata da Josè Mourinho – e zeppa di seconde linee – naufraga in Conference League (6-1 il finale) al cospetto del Bodø/Glimt, fino ad allora semisconosciuta compagine norvegese. “Adesso forse una cosa positiva è che nessuno mi chiederà perché giocano sempre gli stessi” il commento seccato dello Special One a fine gara: tra gli epurati di quella fredda notte scandinava anche l’allora diciannovenne Riccardo. Esatto, proprio l’elegante difensore centrale che pochi mesi or sono si è preso la regia della difesa azzurra. Colui che esattamente una settimana fa ha punito – con una pulita parabola mancina – il quotatissimo Manchester City dei vari Haaland, Foden e Rodri.