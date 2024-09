Cattedre di sostegno l’USR Lazio | A Roma tutte assegnate Dopo il secondo bollettino meno di 400 le rinunce su posti comuni e di sostegno

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di domenica 29 settembre 2024) "lediper l'anno scolastico in corso sono state regolarmente. Nello specifico, il primodi assegnazione pere provincia è stato pubblicato il 13 settembre, così come previsto. Le eventualio mancate prese di servizio da parte dei docenti, inoltre, sono state prontamente gestite dagli uffici competenti. Infatti, in data 24 settembre, è stato emesso unper riassegnarelevacanti risultanti dao mancate prese di servizio, garantendo così che nessuna cattedra dirimanesse scoperta": lo scrive l'USRin una nota odierna. L'articolodi: “Aildi 400 lesue di” .