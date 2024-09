Winston ha le idee chiarissime | Da qui la spinta per tornare in Nba

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Un talento smisurato in attacco e una capacità di passare la palla che ha pochi eguali in Serie A e che, non a caso, sta già facendo felice Momo Faye e il resto dei compagni. In due parole: Cassius, il playmaker nato a Detroit il 28 febbraio del 1998 che il general manager Coldebella ha scelto per guidare la nuova Unahotels. Per ‘Cash’ (questo il suo soprannome ufficiale) la Pallacanestro Reggiana sarà la terza squadra europea dopo il Bayern Monaco (con cui ha partecipato all’Eurolega) e il Tofas Bursa che l’anno scorso ha condotto fino ai quarti di finale della Basketball Champions League., quali sono le prime impressioni di questa sua nuova avventura professionale? "Non conoscevo l’Italia, ma sono davvero felice di questa scelta perché sono arrivato in club molto organizzato e l’approccio con la squadra e la città è stato subito ottimo.