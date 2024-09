Vladimir Putin la bomba e la tentazione di vincere fino alla morte

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Con l'annuncio diche la Russia userà l'arma atomica in risposta ad atti ostili dell'Occidente, si può dire che un'epoca della storia sia finita anche simbolicamente. Laera stata infatti il più forte elemento di deterrenza esistente all'epoca della divisione del mondo in due blocchi contrapposti per politiche, ideologie, benessere dei cittadini, modelli di vita. Con la fine dell'Unione Sovietica si era poi sperato che una pax occidentalis, se non proprio americana, avrebbe potuto finalmente garantire a tutti stabilità, benessere, democrazia. Era una rivisitazione della classica utopia, per molti aspetti inquietante, dello Stato unico ed omogeneo, a cui, subito dopo la guerra, aveva ridato lustro un filosofo e diplomatico francese di origine russa: Alexandre Kojève.