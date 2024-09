Vigarano ultima uscita A Treviso prove generali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Oggi, nel tardo pomeriggio, ultimo test pre campionato per la Pallacanestro, di scena, con palla a due alle ore 18.30, sul campo di, in quella che sarà la primafuori casa, contro una pari categoria. Biancorosse al completo, con Margherita Tintori disponibile dopo aver smaltito un fastidio al ginocchio destro. "Circa una settimana fa abbiamo avuto qualche stop per alcuni acciacchi muscolari – dice il vice coach biancorosso Gianluca Mancinelli –, da lunedì siamo ritornati al completo, martedì si è fermata Tintori per un fastidio al ginocchio destro, è stata subito vista dal fisioterapista e l’abbiamo già recuperata. Abbiamo lavorato molto bene, abbiamo faticato a rimettere la marcia lunedì, dopo il fine settimana di riposo, dopo di che abbiamo lavorato bene". Mancinelli entra nel merito del test di domani in terra trevigiana.