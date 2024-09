Urp nelle frazioni di Galleno Querce Massarella e San Pierino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Cresce il progetto Urp nella. C’ un nuovo calendario di aperture dello sportello decentrato anchedie San: martedì primo ottobre a(sportello comunale, via di Ferretto) 10.30-12; giovedì 10 ottobre a(circolo Arci, via Romana Lucchese) dalle 10 alle 12; venerdì 18 ottobre a(punto prelievi, via Porto di Cavallaia)dalle 10 alle 12; venerdì 25 ottobre a San(Info Point alla farmacia comunale, dalle 10 alle 12; martedì 5 novembre a(sportello comunale, via di Ferretto) ore dalle 10.30 alle 12; giovedì 14 novembre a(circolo Arci, via Romana Lucchese) dalle 10 alle 12.