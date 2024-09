Udinese-Inter 2-3 nerazzurri sempre avanti ma con brivido nel finale – le PAGELLE

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di sabato 28 settembre 2024) Dopo la partenza fulminante e la caduta in trasferta a Roma l’alla 5^ di campionato si trova di fronte i campioni d’Italia dell’reduci dalla dolorosa sconfitta nel derby. Runjaic riparte da una difesa inedita con Kabasele, Bijol e Toure da Okoye. A centrocampo oltre agli esterni Ehizibue e Zemura il reparto dei centrali è composto da Lovric, Karlstrom e Zarraga; dconfermato Thauvin e con lui c’è Davis al posto di Lucca. Lunga la lista degli indisponibili friulani .Passano solo 43 secondi e l’passa in vantaggio: palla di Darmian sulla corsa di Frattesi, Toure non sa che pesci pigliare e la mezzala dell’batte indisturbato contro un Okoye poco reattivo.